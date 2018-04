MANDELLO – E’ questione di giorni e forse già la prossima settimana in Comune a Mandello potrebbe essere depositato il progetto definitivo per il rifacimento del lungolago di Olcio.

L’ideazione dell’opera è stata affidata all’architetto Santambrogio di Casatenovo, già autore del bel lungolago di Malgrate. “Si tratterà di un intervento a basso impatto paesaggistico – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – con strutture leggere e che comprenderà anche la riqualificazione della spiaggia (proprio per questo abbiamo ottenuto i fondi importanti dall’Autorità di Bacino), la realizzazione di un marciapiede sul lato a monte, per dare maggiore sicurezza al transito dei pedoni, e di una passeggiata sotto il livello della strada, dal lato del lago. Scelte tecniche che andremo presto a spiegare alla cittadinanza”.

L’occasione per presentare ufficialmente il progetto sarà l’ultimo incontro tra Comune e cittadini che mercoledì 18 aprile farà tappa proprio ad Olcio. “L’urgenza di arrivare presto con la progettazione e quindi dare il via alla gara d’appalto entro l’anno è dettata dalla necessità di poter usufruire dei fondi messi a disposizione dall’Autorità di bacino – spiega il sindaco – siamo andati molto veloci e non abbiamo avuto tempo per poter condividere meglio questa fase con la cittadinanza. Quella sera spiegheremo quindi come sarà l’intervento, che comunque – rassicura – sarà realizzato completamente su suolo pubblico”.

L’importo dei lavori era stato stimato in circa 750 mila euro, per la metà finanziati dall’Autorità di Bacino.