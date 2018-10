MANDELLO – “Qualche cittadino si sarà trovato spiazzato, ma la soluzione trovata per il mercato cittadino funziona bene e i primi ad essere soddisfatti sono gli ambulanti”.

Al secondo giorno di test per le bancarelle in viale Costituzione, l’assessore al Commercio e vicesindaco Serenella Alippi commenta positivamente il ‘trasloco’ temporaneo del mercato dopo l’avvio del cantiere nella zona a lago di Mandello, che riqualificherà piazza Garibaldi.

Complessivamente sono ben 60 i banchi che compongono il mercato di Mandello. “Finora si è svolto tutto in modo regolare – prosegue Alippi – quando abbiamo comunicato agli ambulanti e alle associazioni di categoria il cambio area, abbiamo anche precisato che le bancarelle avrebbero mantenuto lo stesso ordine del passato, in modo da non creare dispute per il posto e così ogni commerciante ha avuto accanto il suo vicino di bancarella che già conosceva e questo ha limitato i problemi. Una scelta accolta con apprezzamento da parte degli stessi operatori”.

Ai residenti, il vicesindaco rivolge un invito “a tollerare la momentanea situazione, in particolare quelli di viale Costituzione che dovranno avere maggiori accorgimenti la domenica sera nel posteggiare l’auto e il lunedì mattina, giorno di mercato. E’ un provvedimento provvisorio, il mercato tornerà a Mandello bassa una volta conclusi i lavori”.

Nel frattempo, torna questa domenica anche il mercato contadino nella piazza del Comune: promosso da Coldiretti, oltre ai banchi dei produttori locali, il mercato offrirà questa domenica mattina un’iniziativa dedicata ai più piccoli che potranno immergere nella terra e imparare a mettere le primule in vaso. L’evento è ideato da Coldiretti Donne Impresa.