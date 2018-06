MANDELLO – Decisamente un ottimo inizio per il cinema in piazza promosse dalla Pro Loco a Mandello: giovedì sera si è svolta la prima serata di proiezioni all’aperto ed è stata una pellicola per famiglie ‘Jumanji 2’, sequel del celebre film di Joe Johnston del 1995 che vedeva protagonista Robin Williams.

L’esordio di questa rassegna ha conosciuto una buona risposta di pubblico ed ora sono in programma altre tre serate e altrettanti titoli: giovedì 12 luglio sarà la volta del film documentario naturalistico “Eart, un giorno straordinario”, venerdì 3 agosto si prosegue con “I Guardiani della galassia Vol.2” ed infine, lunedì 4 settembre con il fim di animazione “Bigfoot junior”.

Le proiezioni sono ad ingresso gratuito.