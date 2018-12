MANDELLO – Nuovo regolamento per l’area di posteggio a pagamento di via Giulio Cesare destinato ai camper e roulotte: il Comune ha deciso di mettere mano alla vecchia regolamentazione dopo i lavori per la realizzazione del nuovo Iperal nell’area adiacente che ha modificato l’accesso al parcheggio.

“Tre i motivi che ci hanno spinto a questa ridefinizione – ha spiegato l’assessore Andrea Tagliaferri – da parte del Comune vi era la necessità di rendere più semplici le regole, definire meglio la tipologia di mezzi che possono fruire del parcheggio e liberare altri parcheggi pubblici utilizzati da privati per posteggiare questi veicoli”.

Come da definizione del codice della strada, potranno utilizzare l’area di sosta i caravan e gli autocaravan, il costo è di 1,1 euro giornaliero. Sono 21 gli stalli dedicati a queste categorie di veicoli, uno in meno rispetto a quanti ne contava il posteggio prima dei lavori, rimosso per migliorare l’ingresso all’area come spiegato dall’assessore.

La modifica più importante riguarda però le modalità di assegnazione dei parcheggi (oggi solo 14 su 21 hanno già un titolare) non più attraverso un bando ma con un avviso pubblico: “L’obiettivo è quello di assegnarne il più possibile – spiega Tagliaferri – l’avviso pubblico ci consentirà di recepire le offerte ogni qualvolta si palesino, in passato era possibile procedere ad assegnazione solo dopo l’indizione di un bando”.

Il parcheggio sarà aperto anche ai non residenti in Mandello, ai residenti è riconosciuta la prelazione sui posti disponibili. In Consiglio, l’approvazione del nuovo regolamento ha trovato il voto contrario di Casa Comune, che ha criticato la riduzione complessiva dell’area a la nuova viabilità dovuta all’insediamento di Iperal.