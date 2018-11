MANDELLO – Per un’attività che chiude, ce n’è subito una che subentra nelle centralissima piazza della Repubblica di Mandello.

Nelle ultime due settimane in molti avevano notato che l’edicola affacciata al piazzale, nel tratto percorso da via Parodi, non era più in servizio; qualcuno ha pensato ad una chiusura temporanea ed invece l’attività ha effettivamente cessato.

Martedì le porte dell’edicola si sono riaperte ma per i lavori di rinnovo del locale che si prepara ad accogliere un negozio già conosciuto dai mandellesi e che ha una sua affezionata clientela: si tratta de La Bottega del Formaggio che nei prossimi mesi si trasferirà dai portici di via Cesare Battisti alla nuova vetrina in centro.

E’ Flaviano Tomelleri ad accoglierci in quella che sarà la nuova sede della bottega, mentre il padre Flavio e il fratello Davide sono al lavoro in negozio: “E’ più grande del nostro attuale locale – racconta – ed ha sicuramente una maggiore visibilità, siamo felici di avvicinarci ancora di più al centro”

“L’idea è quella di ampliare l’offerta di prodotti al bancone – spiega il padre Flavio – E’ ancora presto per l’apertura, contiamo di inaugurare il negozio intorno a febbraio”.