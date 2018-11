MANDELLO – Una disavventura decisamente singolare quella capitata ad un automobilista mercoledì sera a Mandello, finito per incastrarsi con la propria vettura in discesa su una scalinata pedonale.

E’ successo nel quartiere di Molina, al parcheggio del piazzale tra via Dante e via Cesare Battisti. Tutta da chiarire la dinamica dell’incredibile incidente che ha portato l’auto ad imboccare la scalinata restando bloccata tra i gradini. L’accaduto non è certo sfuggito a quanti si trovavano a passare da quelle parti nella tarda serata.