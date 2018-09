MANDELLO – La Pro Loco di Mandello organizza corsi di lingue straniere in inglese, tedesco, spagnolo e francese. Le lezioni inizieranno il prossimo 22 ottobre. Ogni corso è di 50 ore complessive suddivise in 25 lezioni di 2 ore ciascuna.

Si prevedono corsi con un minimo di 5 e un massimo di 10 allievi. L’accesso ai diversi livelli è regolato da un test d’ingresso per gli allievi che non hanno partecipato ai corsi degli anni precedenti. I corsi si svolgeranno presso la sede della pro loco, via Manzoni 57 e presso la Struttura 1del Comune (Biblioteca)

Le iscrizioni sono possibili nei seguenti giorni: dal 1 ottobre al 5 ottobre presso la segreteria dei corsi, a Mandello del Lario, in via Manzoni 57, dalle 18.00 alle 20.00, e all’indirizzo mandello@prolocolario.it . Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 339/6694140 dalle ore 18.00 alle 20.00.

Il costo è di 270 euro (255 euro per soci Pro-Loco) più libro di testo. Il pagamento deve avvenire in un’unica rata al momento dell’iscrizione. La quota comprende: ore di lezione, tessera PRO-LOCO, test d’ingresso e certificato di frequenza (su richiesta).