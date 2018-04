MANDELLO – Ci si prepara a mesi complicati dal punto di vista della viabilità in centro a Mandello: proprio questo martedì sono stati affidati i lavori previsto in via Parodi, che prevedono l’allargamento di Piazza della Repubblica e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali.

L’opera è assegnata all’impresa bergamasca Radioli. “abbiamo concordato con loro i tempi di intervento che devono guardare alla situazione viabilistica di quella zona, interessata da un importante flusso di traffico” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tagliaferri.

La decisione è stata quella di aprire il cantiere solo a chiusura dell’anno scolastico, per limitare i disagi. Inizierà Lario Reti Holding, nella seconda decade di giugno, per lavori che interesseranno la rete di distribuzione di acqua e gas. “Sono state appositamente contattate tutte le società titolari dei sottoservizi situate in quel tratto di strada, affinché, se vi fossero state necessità di interventi, si compissero in concomitanza con questi lavori, per poi ripavimentare l’area una volta conclusi”.

L’intervento di Lario Reti, dovrebbe costringere alla chiusura totale della strada e per questo in Comune si sta studiando, insieme alla Polizia Locale, una viabilità alternativa per consentire il deflusso del traffico nella zona del centro paese.

A partire dai primi giorni di luglio dovrebbero poi iniziare i lavori da parte dell’Amministrazione Comunale- “Dureranno complessivamente due mesi per concludere a settembre, sperando che il meteo ci assista, dovremo quindi calibrare le chiusure della strada, prossimamente daremo informazioni più dettagliate”.

Nel frattempo la Provincia ha appaltato e partiranno a breve i lavori per l’allargamento di via Segantini e per la realizzazione della rotonda in via per Maggiana.