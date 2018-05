MANDELLO – Nuovo volto al piazzale, con un allargamento della strada e un’asfaltatura di cui l’area di sosta aveva decisamente bisogno: siamo a Rongio, precisamente in piazza San Antonio, dove negli ultimi giorni si sono conclusi gli interventi di manutenzione attuati dal comune di Mandello.

“I lavori sono iniziati ad ottobre del 2017 – spiega l’assessore Andrea Tagliaferri – è stato eliminato il dislivello con la strada che scendeva verso l’area di sosta, ampliandola e dandoci la possibilità ora di ricavare nuovi stalli per i posteggi, che è una delle necessità della frazione. Una volta finiti i riporti di materiale, si è dovuto però attendere la bella stagione per gli asfalti”.

L’intervento ha riguardato sia il tratto dinnanzi a via Segantini che lo spiazzo affacciato a via Rossana, entrambe riasfaltate in corrispondenza della zona dei lavori. Circa 30 mila euro l’importo dei lavori.

Poco di più, 40 mila euro, sono invece le risorse disponibili per nuove asfaltature già programmate in viale Costituzione dove recentemente si è concluso, con la realizzazione di scivoli pedonali, l’abbattimento di tutte la barriere architettoniche dei marciapiedi, migliorandone la fruibilità per i disabili. Dopo il rifacimento del manto stradale, fa sapere l’assessore, si provvederà a tracciare nuovamente la segnaletica orizzontale, quindi gli attraversamenti pedonali.

Le stesse risorse finanziano la riasfaltatura di alcuni tratti di provinciale, che sarà eseguita a breve, in particolare nella zona all’ingresso del paese, in corrispondenza della Canottieri.