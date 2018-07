MANDELLO – Già dalla prossima settimana potrebbero prendere il via i lavori per la nuova pavimentazione di via Parodi, nel tratto antistante a Piazza della Repubblica di Mandello del Lario:

“Conclusi gli interventi ai sottoservizi da parte di Lario Reti Holding, in questi giorni sono state realizzate le opere di getto delle fondamenta per la soletta sulla quale verrà posato il porfido – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – siamo perfettamente nei tempi, la prossima settimana inizierà l’intervento per la nuova pavimentazione”.

La piazza andrà così ad allungarsi verso la strada con un attraversamento pedonale rialzato che vuole rallentare il flusso veicolare (in passato regolato dai semafori) e garantire così maggiore sicurezza per i pedoni.

“A settembre, solo quando sarà riaperta via Parodi, interverremo su via Segantini, con l’ampliamento della strada e la realizzazione della rotatoria” spiega il primo cittadino.

Nel frattempo il Comune ha incassato il parere favorevole della Soprintendenza per il progetto della nuova piazza Garibaldi che cambierà il volto di Mandello bassa. “Il 24 settembre inizieranno i lavori alla fognatura, poi quelli per il rifacimento della piazza. L’obiettivo è di realizzare il bando di gara per i primi giorni di agosto e arrivare ad assegnare l’appalto tra ottobre e novembre”.

Intanto la prossima settimana si terrà la Vas per lo svincolo di Maggiana mentre si attende la convocazione, da parte dell’Autorità di Bacino, della conferenza dei servizi per il nuovo Lungolago di Olcio.

“Queste progettazioni stanno occupando molto gli uffici – conclude il sindaco – ma vogliamo che il prossimo anno i mandellesi possano godere della nuova piazza Garibaldi e di almeno una parte del nuovo lungolago ad Olcio. Poi ci concentreremo sull’intervento allo svincolo”.