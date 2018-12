MANDELLO – Un evento natalizio decisamente originale quello in programma questa domenica a Mandello e dedicato agli amanti del cibo di strada: la rievocazione storica di un mercato cittadino con i motocarri Guzzi che saranno trasformati per l’occasione in street food track.

IL PROGRAMMA:

ore 11.00 apertura manifestazione

ore 11.30 Aperi-pranzo

ore 13.30 il vero caffè

ore 15.30 il thè della Lina con i biscotti della zia Maria