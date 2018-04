MANDELLO – Verrà inaugurato ufficialmente la prossima domenica, 15 aprile, il Mercato Agricolo di Mandello. Ad annunciarlo è l’assessore al Commercio e vicesindaco Serenella Alippi. Per l’occasione è prevista anche una piccola cerimonia con tanto di taglio del nastro.

“Si tratta di un’iniziativa importante, l’amministrazione ci crede molto” ha dichiarato l’assessore “E’ un’occasione di riscoprire la filiera corta, dal produttore al cliente, ma soprattutto il lavoro degli agricoltori che avranno la possibilità di vendere i loro prodotti a chilometro zero”.

Il Mercato si terrà nella piazza del Comune ogni seconda domenica del mese a partire dal 15 aprile, la mattina dalle 8 alle 13. Gestore è l’Agrimercato Como Lecco, vincitore del bando pubblicato dal Comune nei mesi scorsi.

“In piazza – ha spiegato Alippi – saranno allestiti 12 banchetti quattro dei quali riservati ai coltivatori mandellesi. Contestualmente abbiamo in mente di avviare una serie di attività didattiche dedicate ai bambini”.

L’iniziativa come ricordato avrà una durata sperimentale di due anni: “Speriamo che sia di richiamo, non solo per Mandello ma anche per chi viene dai paesi limitrofi, oltre che un invito a riscoprire il valore sociale del mercato e della piazza” ha concluso l’assessore.