MANDELLO – Da settimane se ne parla tra i mandellesi, sui social è uno degli argomenti più discussi, protagonista del dibattito è quel dosso su cui molti automobilisti incappano spostandosi dalla piazza del centro appena risistemata.

Fin dalla riapertura del piazzale che incrocia via Parodi a molti è venuto il sospetto che qualcosa non fosse andato liscio nei lavori di rifacimento della strada, dove recentemente è stato posato il porfido e create le due rampe che hanno l’obiettivo di far rallentare le vetture nel loro passaggio dal centro.

Il rischio ‘grattata’ è stato segnalato da tanti nelle ultime settimane e c’è chi chiede provvedimenti al Comune per sistemare la pendenza del dosso.

Il caso sarà discusso anche nel consiglio comunale del prossimo lunedì, sarà Grazia Scurria, consigliere di minoranza, a portare la questione all’attenzione dell’amministrazione comunale sottolineando le lamentele molte dei cittadini.

“Il gradino si ‘tocca’ se si transita ad una velocità elevata – risponde l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tagliaferri – la necessità era quella di mettere i pedoni in una condizione di sicurezza quindi di rallentare il passaggio dei veicoli”.

Via Parodi nel tratto della piazza, ha ricordato l’assessore, è una ‘Zona 30‘ con limite massimo quindi di 30 km orari.

I lavori però, assicura l’assessore, non sono ancora conclusi: “Andremo a posizionare la segnaletica orizzontale di rallentamento, evidenziando il dosso e i passaggi pedonali che saranno illuminanti di notte, verranno posizionate delle soglie sui lati della strada per evitare le infiltrazioni d’acqua segnalate da alcune attività commerciali. Infine Lario Reti Holding procederà a riasfaltare la strada, un’operazione che non poteva essere fatta in concomitanza con la fine dei lavori di questa estate. Bisognava attendere l’assestamento del manto stradale per evitare che, pur asfaltando, si creassero delle buche”.