MANDELLO – Una scritta a caratteri cubitali lungo una strada di Mandello, esattamente uguale a quelle che vengono fatte per incitare i ciclisti al Giro d’Italia o al Tour de France.

Solo che questa volta non stiamo parlando di ciclismo, bensì di canottaggio e, a Mandello, non poteva essere altrimenti. “Grazie Andrea, hai portato Olcio sul tetto del mondo”, questa la scritta che mostra tutto l’orgoglio dei concittadini per lo splendido risultato conseguito dall’atleta della Moto Guzzi/Fiamme Gialle Andrea Panizza. Il mandellese, infatti, proprio ieri, sabato, in Bulgaria si è laureato campione del mondo assoluto nella specialità del Quattro di Coppia Senior.

A Mandello il canottaggio ha una tradizione lunghissima e Andrea Panizza, anche in vista delle prossime Olimpiadi, è pronto a far sognare i suoi tifosi e tutti i mandellesi.