MANDELLO – Chiusa dallo scorso 11 giugno, dopo un’estate di lavori, venerdì il centro di Mandello riaprirà alle auto: volge infatti verso la conclusione l’intervento di ripavimentazione di via Parodi nel tratto di Piazza della Repubblica.

“In questi giorni stanno terminando alcuni lavori di rifinitura che consentiranno appunto di riaprire la strada” spiega il sindaco Riccardo Fasoli.

Una lunga chiusura quella decisa dal Comune che ha consentito anche la necessaria opera di sistemazione dei sottoservizi, poi la posa della nuova pavimentazione in porfido. “Si è deciso di interdirla al passaggio dei mezzi pesanti, il passaggio sarà comunque possibile in caso di necessità particolari – prosegue il sindaco – e per questo giovedì sarà installata la necessaria cartellonistica. Le restanti asfaltature definitive nelle aree limitrofe alla nuova pavimentazione saranno realizzate nel mese di ottobre, così da permettere l’assestamento definitivo degli scavi sottostanti ed ottenere un risultato più duraturo”.

Ora ci si prepara a nuovi importanti opere stradali che prenderanno il via a breve: “Nelle prossime settimane si procederemo con l’avvio dei lavori per la realizzazione della rotonda su via per Maggiana e l’allargamento di via Segantini – fa sapere Fasoli – Un lavoro che è pronto a partire da tempo ma alcune problematiche burocratiche relative al perfezionamento del contratto ne hanno ritardato l’avvio”.

“A fine settembre sarà poi il momento dell’avvio dei lavori relativi alla fognatura nella zona a lago con il contestuale avvio delle opere di riqualificazione di Piazza Garibaldi. Infine – conclude – è quasi terminato l’iter di approvazione paesaggistica del primo lotto della riqualificazione spondale di Olcio, opera che contiamo di poter iniziare entro la fine dell’anno”.