MANDELLO – Torna la Fiera di San Rocco a Mandello: l’appuntamento è per giovedì 16 agosto tra Piazza Garibaldi, via Medaglie Olimpiche, Piazza del Mercato e via Manzoni.

Gli operatori commerciali sono pronti ad offrire merci di vario tipo a cittadini e turisti presenti sul territorio, con oltre 100 banchi. Il mercato si svolgerà dalle 7 alle 18.

“Confidiamo nel bel tempo per la riuscita della Fiera – ha commentato l’assessore al Commercio Serenella Alippi – in questo periodo dell’anno sul lago e a Mandello ci sono molti turisti, la Fiera è un’occasione anche per i visitatori di scoprire il centro”.