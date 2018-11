MANDELLO – La data dell’inaugurazione è già fissata: il 13 dicembre il nuovo punto Iperal di Mandello aprirà ufficialmente le sue porte alla clientela.

Nell’area ex Cortesi, in passato sede delle omonime e storiche officine, lo stabile del supermercato è già stato realizzato e in poco più di due settimane dovranno essere ultimati gli interventi conclusivi, in particolare all’area esterna deputata ad ospitare 60 parcheggi, mentre altrettanti posti auto saranno disponibili al coperto.

Il nuovo punto vendita vedrà al lavoro cinquanta collaboratori di cui 28 neo assunti, nove di loro attraverso le selezioni avvenute lo scorso 13 settembre al Job Day Iperal che si era svolto nell’aula magna del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano; in quell’occasione si erano presentati oltre quattrocento candidati. Nove dei dipendenti del nuovo ipermercato risiedono a Mandello.

Sul fronte della viabilità sarà realizzata anche la rotatoria sulla provinciale in corrispondenza con via Bagnagatti, lavori che non dovrebbero inficiare la transitabilità della strada.