MANDELLO – E’ uno dei progetti che l’amministrazione Fasoli sta portando avanti e che presto vedrà la sua realizzazione: l’intervento che riqualificherà piazza Garibaldi, un’opera che darà un volto nuovo a Mandello bassa.

Proprio ieri, mercoledì, la Soprintendenza ha dato il via libera senza prescrizioni al progetto preliminare che ridisegna l’area a lago del centro cittadino, via Manzoni, la piazza utilizzata per il mercato cittadino e via delle Medaglie Olimpiche che costeggia i giardini a lago.

“Con il parere positivo della Soprintendenza possiamo procedere con il progetto esecutivo e quindi con la gara che pensiamo di bandire già dal prossimo mese” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tagliaferri. L’intervento avrà un costo di circa 400 mila euro.

Quello che sarà il risultato finale è già visibile nel progetto: la strada che scende da via Manzoni e che oggi attraversa la piazza sarà spostata verso il muro di contenimento sul lato sinistro della carreggiata, l’attuale aiuola (conservandone le piante) si allungherà seguendo la sede stradale andando a dividere il tracciato per i veicoli dall’area per i pedoni che potranno quindi godere liberamente del piazzale, abbellito da una pavimentazione in sasso lavato e dalla passeggiata a lago in legno.

Anche il manto stradale avrà una nuova estetica, con la posa di un asfalto bianco in sintonia con la rivisitazione complessiva della zona. Gli attuali parcheggi, circa 17, saranno tutti mantenuti assicura l’assessore:

“Dovremmo iniziare a settembre con i lavori in via Manzoni per la sistemazione dei sottoservizi. Saranno messi in rete quegli scarichi che ancora oggi vanno diretti a lago, con la realizzazione di una stazione di sollevamento per le acque che troverà posto sotto la piazza – conclude Tagliaferri – Stiamo concordando con Lario Reti il cronoprogramma. Con l’inizio dei lavori ci sarà anche l’esigenza di spostare il mercato cittadino, stiamo valutando un’area idonea nel centro di Mandello”.