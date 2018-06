MANDELLO – Sport e solidarietà: questo il binomio vincente della Maratona Solidale di Calcio organizzata dal Comune in collaborazione con la Polisportiva Mandello Sez. Calcio per aiutare le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto.

Un’idea del gruppo “Amici del Venerdì”che lo scorso settembre erano stati ad Amatrice per disputare una partita di calcio contro la Nazionale dei Terremotati. “Dopo quell’esperienza – ha spiegato il vicesindaco di Mandello Serenella Alippi i rappresentanti del gruppo, Sergio Corgnali e Fiorenzo Gigliotti, ci avevano informati che le società sportive non avevano neanche un pullmino per gli spostamenti e che i ragazzi erano costretti a muoversi spesso a piedi. Così è nata l’idea di una raccolta fondi per consentire l’acquisto di un mezzo di trasporto”.

La Maratona di Calcio cominciata quest’oggi, 2 giugno, promuove proprio questo progetto. 84 ragazzini si sfideranno così a pallone per sostenere il Centro Italia, indossando per la maglietta nella Nazionale dei Terremotati.

“E’ molto emozionante vedervi così numerosi – ha detto Alippi – soprattutto in una giornata come quella di oggi che ricordiamo è di Festa per il nostro Paese”.

Sul prato del Campo Sportivo si affronteranno in un quadrangolare quattro squadre delle categorie 2008/2009 delle società Robbiate-Lecco-Polisportiva Lierna-Polisportiva Mandello tutti piccoli calciatori uniti dalla passione per il calcio ,dalla voglia di stare assieme e divertirsi con lo sport. In contemporanea si disputerà un Triangolare Categoria 2010/2011 Primi Calci.

Le premiazioni sono previsti per il primo pomeriggio. Prima del fischio di inizio i piccoli calciatori si sono portati al centro del campo con tanti palloncini verdi, bianchi e rossi, simbolo del tricolore italiano, lasciati volare sulle note dell’Inno nazionale. Quindi la tradizionale foto di rito, e il via alle gare.

Per tutta la giornata di oggi, sabato, in Piazza del Mercato le associazioni Mandellesi e gli alpini saranno presenti con un gazebo dove sarà possibile acquistare vaschette di biscotti ‘lingue di gatto’ per sostenere il progetto del pullmino.

GALLERIA FOTOGRAFICA