MANDELLO – Sono iniziati puntuali questa mattina i lavori previsti in centro città tra via Parodi e la zona antistante Piazza della Repubblica. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico: secondo il cronoprogramma, i lavori dureranno poco meno di tre mesi. La riapertura è infatti prevista per il prossimo 6 settembre.

Da ordinanza emessa dalla Polizia Locale via Paordi è stata chiusa, da un lato, dalla rotatoria con viale Combattenti, comunque fruibile per spostarsi verso la parte alta del paese e in discesa, dall’altro lato all’incrocio con via Cesare Battisti e via Risorgimento, entrambe accessibili, così come via Cavour. Durante il periodo dei lavori, verranno comunque garantiti gli accessi pedonali alle abitazioni private, alle attività commerciali e gli attraversamenti pedonali.

Due le fasi previste dal cantiere, con una parte di lavori attuati dagli enti gestori che interverranno sui sottoservizi, e un’altra portata avanti dal Comune di Mandello che prevede il rifacimento della pavimentazione di Piazza delle Repubblica e l’attraversamento pedonale.

Nessun grosso disagio alla viabilità, almeno per il primo giorno di lavori: “Non abbiamo rilevato particolari situazioni di criticità del traffico – ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Tagliaferri – il fatto di aver avviato il cantiere a scuole chiuse ha permesso di ridurre le problematiche alla viabilità”.