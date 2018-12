MANDELLO – Ultimi lavori in quel di Mandello in vista dell’imminente apertura del nuovo punto vendita dell’Iperal. L’inaugurazione, inizialmente prevista per il 13 dicembre, è stata anticipata di un giorno, alle 17 di mercoledì 12 dicembre.

Il nuovo punto vendita, in via Statale, vedrà al lavoro cinquanta collaboratori di cui 28 neo assunti, nove di loro attraverso le selezioni avvenute lo scorso 13 settembre al Job Day Iperal che si era svolto nell’aula magna del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

L’ipermercato disporrà complessivamente di 120 posti auto di cui 60 coperti. In questi giorni si stanno ultimando gli interventi alla viabilità con la realizzazione della nuova rotatoria sulla strada provinciale.