MANDELLO DEL LARIO – La Lega Navale di Mandello ha aperto le porte nella giornata di domenica, per permetterei ai visitatori di ‘addentrarsi’ nel mondo della vela.

Il centro di via Pra Magno è rimasto aperto domenica pomeriggio dalle 13.30 alle 18 circa: per l’occasione sono stati realizzati diversi allestimenti e percorsi a tema rivolti a grandi, ma soprattutto ai più giovani. Per loro e i bambini organizzati diversi laboratori e stazioni a gioco per imparare a conoscere il mondo della vela e della nautica: grazie ad alcune mappe concettuali e alle esposizioni i bimbi hanno così potuto imparare a distinguere le diverse imbarcazioni, gli accessori di sicurezza, le andature, i nodi e molti altri aspetti di questa disciplina.

La giornata voleva anche essere un modo ‘alternativo’ di far conoscere il Lago e l’attività della LNI, da sempre molto attenta alla formazione delle giovani leve.

Presente anche il vicesindaco Serenella Alippi, che ha commentato soddisfatta: “Una giornata utile e interessante per scoprire questo mondo affascinante, la Lega Navale di Mandello è oramai una realtà ben consolidata e che soprattutto fa un ottimo lavoro. Purtroppo – ha continuato – abbiamo dovuto rilevare una scarsa presenza di mandellesi a questa iniziativa, è un peccato perchè abbiamo la fortuna di avere questa realtà a portata di mano. Per i bambini la vela è affascinante e personalmente lo ritengo uno sport particolarmente formativo: dover gestire una barca da soli è una sfida con sé stessi non indifferente”.

L’assessore ha concluso ricordando l’appuntamento del 16 giugno, giornata dello sport: “La Lega Navale sarà presente, invitiamo tutti i mandellesi a venirla a conoscere!”.

GALLERIA FOTOGRAFICA