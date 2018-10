LECCO – E’ una giornata speciale per la Polizia Locale di Mandello, coinvolta martedì in un test di team building in Canottieri Moto Guzzi: dopo aver appreso i fondamenti teorici del canottaggio, gli agenti hanno affrontato la loro prima ‘remata’ sul lago.

Un esperimento che punta a rafforzare lo spirito di gruppo e che non poteva certo svolgersi in un modo differente nella cittadina lariana, fucina di talenti della canoa e dove recentemente sono stati festeggiati il neo campione mondiale Andrea Panizza e l’oro alle Olimpiadi Giovanili di Nicolas Castelnovo.

Campioni mondiali come gli insegnanti, Edoardo Berzotti e Livio la Padula, che hanno preparato gli agenti municipali all’esperienza coi remi.

“Lo scopo è quello di creare sinergia tra gli elementi del gruppo di lavoro, migliorare la comunicazione e la fiducia in se stessi e negli altri, quelle soft skills di cui molto si parla oggi e che sono tra le capacità richieste oggi nel mondo del lavoro – spiega Berzotti – Un’esperienza che può servire anche a definire ruoli all’interno di un team”.

Coinvolti nella giornata il comandante Modica e quattro poliziotti del Comando di Mandello. “Si tratta degli agenti che, con il loro lavoro, hanno sopperito alle necessità della città nonostante la mancanza di personale che purtroppo abbiamo dovuto affrontare – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – dopo aver ‘remato’ tanto in questi mesi sul lavoro, questa giornata è un modo per farli ‘remare’ insieme in un ambito decisamente diverso”.