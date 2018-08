MANDELLO – Già si intravede il nuovo volto di via Parodi: i lavori per la posa della nuova pavimentazione in porfido sono quasi conclusi e la strada si prepara ad una riapertura anticipata rispetto al previsto.

“L’intervento sta procedendo speditamente – spiega l’assessore Andrea Tagliaferri – entro la settimana dovremmo concludere la ripavimentazione, serviranno poi una quindicina di giorni per l’assestamento del porfido. Confidando nel bel tempo, auspichiamo di poter aprire la strada prima rispetto alla data dell’8 settembre che era stata inizialmente stabilita. Lo comunicheremo appena possibile. Nel frattempo ci tengo a ringraziare l’impresa che ha svolto i lavori, per la sua celerità nell’operazione”.

Via Parodi, nel tratto affacciato a Piazza della Repubblica, in centro Mandello, è chiusa dallo scorso 11 giugno, prima per i lavori ai sottoservizi poi per la nuova pavimentazione che di fatto allungherà la piazza, con il rifacimento degli attraversamenti pedonali, lì dove una volta il traffico era regolato dai semafori. Oggi la strada è fruibile dai pedoni.

Nel frattempo è già stata fissata la data per un altro importante intervento, quello di via Segantini dove sarà realizzata la rotatoria in corrispondenza con via per Maggiana: la prima settimana di settembre verrà predisposto il cantiere ma, vista la concomitanza con il Motoraduno Guzzi, si attenderà la seconda settimana dello stesso mese per iniziare i lavori.