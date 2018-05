MANDELLO – Biscotti di solidarietà: sabato 2 giugno le Associazioni Mandellesi saranno in Piazza Mercato a sostegno dei terremotati, nell’ambito della Maratona di Solidarietà promossa dal Comune in collaborazione con la Polisportiva Mandello Sez. Calcio.

Per tutta la giornata i diversi gruppi di volontariato, quali gli Alpini di Mandello, la Protezione di Civile, il Soccorso degli Alpini, Proloco e Gal, saranno in piazza con i biscotti ‘lingue di gatto’, acquistabili a offerta libera.

Il ricavato sarà poi donato in beneficenza per acquistare un pullmino da donare alle associazioni sportive delle zone colpite dal sisma. Slogan dell’iniziativa “Parliamo tutti la stessa lingua”: “Invitiamo l’intera cittadinanza ad andare a trovare lo stand delle associazioni in Piazza – ha detto l’assessore allo Sport Serenella Alippi – sia per conoscere il loro attivo impegno che per contribuire a questa bella causa”.