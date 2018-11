MANDELLO – Un pomeriggio di festa all’insegna dello sport quello celebrato al Teatro De André di Mandello. Come ogni anno infatti l’amministrazione comunale ha voluto premiare i giovani mandellesi in occasione della Festa dello Sport.

Sul palco sono così sfilati gli atleti, allenatori e referenti delle squadre sportive della città, dai piccoli calciatori della sezione Pulcini del Calcio agli atleti di punta che si sono distinti a livello internazionale, come il giovane Andrea Panizza, fresco di titolo mondiale di canottaggio.

A condurre la cerimonia Fabio Balbi, accompagnato dall’assessore allo Sport Serenella Alippi e dal sindaco di Mandello Riccardo Fasoli che hanno consegnato i riconoscimenti agli atleti.

“Siamo sempre contenti di celebrare questo momento – ha dichiarato in apertura il sindaco Fasoli – lo sport è maestro di vita e mai come in giovane età è importante. Oggi celebriamo l’impegno degli atleti mandellesi e l’importanza dello sport per i valori positivi e di lealtà che da sempre rappresenta. Faccio a voi i complimenti e un appello ai genitori: sostenete i vostri figli nello sport, fategli fare quello che gli piace e spronateli a dare il meglio di sé, senza fare pressione”.

Sul palco sono saliti anche personaggi quali Dario Noseda, eletto velista dell’anno per la sua straordinaria impresa nell’Oceano Atlantico, attraversato a bordo di una Star, il sergente Daniela D’Angelo, paracadutista classificata al secondo posto in coppa del Mondo, il giovane Andrea Panizza per il canottaggio, Riccardo Panizza, oro in Mtb e la giovane Astrid Gilardi, promessa calcistica cresciuta nella Polisportiva Mandello e passata nelle file dell’Inter e della Nazionale Italiana, premiata come migliore atleta dell’anno.

I riconoscimenti sono stati assegnati agli atleti della sezione Arcobaleno della Polisportiva Mandello, allenati da Franca Lanfranconi e Sergio Gatti: “La nostra squadra è composta da dieci atleti con disabilità con i quali ci alleniamo due volte alla settimana partecipando a diverse gare. Quest’anno abbiamo ottenuto dei bellissimi risultati, siamo fieri di questi ragazzi e del loro impegno” ha commentato Sergio Gatti.

Sul palco, in rappresentanza della Lega Navale di Mandello, anche la dottoressa Simonetta Martini, gli atleti dell’Istituto Volta e quelli della sezione atletica, che conta una quarantina di ragazzi, le giocatrici di pallavolo fresche di promozione in B2, guidate da Daniele Valsecchi e Simone Mariani con il dirigente Mario Lanfranconi, i pulcini 2008-2009 del calcio con Nicholas Passoni e Alfio Riva, i giovani tennisti della sezione Tennis con Christian Zambra e il mental coach Gianluca Casartelli, e i giovani della storica Canottieri Moto Guzzi del presidente Livio Micheli.

“Giovani esempio di impegno e dedizione che contribuiscono ogni anno a portare in alto il nome di Mandello e del nostro territorio – ha commentato in chiusura di cerimonia l’assessore Alippi – grazie a tutti per la vostra forza, siete il nostro orgoglio. Appuntamento al prossimo anno!”.

GALLERIA FOTOGRAFICA