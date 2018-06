MANDELLO – Con un ring allestito in piazza del mercato, dinnanzi al lago, il pugilato diventa protagonista della serata organizzata per questo venerdì a Mandello: sarà infatti la boxe ad aprire la Festa della Polisportiva, in programma per questo fine settimana.

Dieci incontri scandiranno il “Memorial Giuliano Mainetti (Pep)” dedicato al ricordo del campione mandellese che combatteva con i colori della Moto Guzzi.

Gli atleti, una ventina tra cui due donne per l’incontro al femminile, giungeranno da diverse parti de nord d’Italia, per altri invece sarà una partita tra le porte di ‘casa’: infatti, tra gli altri, saliranno in pedana Elena Ghezzi di Colico, Riccardo Vaca di Pescate, Thomas De Battista di Mandello, Samuel Trezzi di Lecco e Gian Can Meral di Lierna.

Ad organizzare l’evento è la società Fri.Ma.S di Calolzio che ha una sede distaccata della scuola proprio a Mandello. “Questa cittadina ha dato i natali a importanti personaggi del mondo del pugilato italiano, penso per esempio ad Ermanno Fasoli ed Ermanno Festorazzi, sempre sul lago Bruno Gilardi di Bellano – spiega dalla Fri.Ma.S. Paolo Migliaresi – il pugilato, oltre al fisico, forma il carattere. Ai corsi abbiamo persone di tutte le età, dai giovanissimi di 11 anni fino ai 50enni. E’ uno sport capace di infondere sicurezza nelle persone, abbiamo visto ragazzi insicuri imparare ad avere fiducia in se stessi. L’ho provato anch’io sulla mia pelle”.

Il Comune di Mandello plaude all’iniziativa: “Il pugilato è sicuramente uno sport che sta tornando ad emergere e vorremmo che Mandello rifacesse propria questa tradizione” ha sottolineato l’assessore Serenella Alippi.

L’evento è parte del programma della Festa della Polisportiva che sabato ospiterà, nella stessa piazza, il Concorso del Brianza Danza Festival. Disponibile dalle ore 19.00 di venerdì un servizio di ristoro, sabato e domenica anche dalle ore 12.00 alle ore 14.00.