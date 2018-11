MANDELLO – Manca poco più di un mese e mezzo al Natale ma a Mandello commercianti e amministrazione comunale hanno già definito le iniziative che ci accompagneranno per tutto il mese di dicembre.

Non mancheranno le luminarie, i carri (dovrebbe essere riaperta via Manzoni, altrimenti si effettuerà solo un piccolo cambio di tragitto), i concorsi “caccia alla Pallina” e “Giò Madonnari”, tornerà la tombola per i piccoli e tante altre iniziative promosse dalle associazioni, dai commercianti e dal comune per intrattenere soprattutto i più piccoli nei week-end di dicembre. Il comitato Motoraduno Internazionale riproporrà i Motocarri, sicuramente in una versione “differente” dallo scorso anno.

Cominceranno già lunedì 12 novembre i preparativi per la realizzazione della pista di pattinaggio, primo grande segno di avvicinamento al periodo natalizio. Sono ancora in corso di definizione i dettagli ma si partirà con l’inaugurazione venerdì 23 novembre nel pomeriggio, in anticipo di oltre una settimana rispetto al 2017, quando la pista era stata inaugurata nel primo giorno di dicembre.

“La pista è ormai una tradizione che non vogliamo perdere e che regala momenti di grande felicità a giovani e meno giovani, creando quella vera atmosfera di festa che solo il periodo natalizio è in grado di darci – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – C’è ancora tempo per i commercianti che volessero aggiungersi all’iniziativa (siamo già sui livelli dello scorso anno, con oltre 100 adesioni) e soprattutto c’è tempo per sponsorizzare la pista di pattinaggio con l’esposizione di Banner e striscioni pubblicitari”.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la struttura Cultura-Turismo che si occupa delle iniziative natalizie al 03411708907 o via mail str.1@mandellolario.it.