MANDELLO – Sono iniziati in mattinata i lavori di riasfaltatura di via Parodi: la strada del centro Mandello, che era già stata chiusa durante l’estate per i lavori di riqualificazione della zona antistante piazza della Repubblica, è stata interdetta per metà, dalla rotatoria con viale Combattenti, per consentire l’intervento.

I lavori sono affidati all’impresa Elia di Mandello e sono a carico di Lario Reti Holding che a giugno, nelle prime settimane di chiusura della strada, era intervenuta sui sottoservizi. L’asfaltatura della strada era già prevista da tempo, si attendeva l’assestamento del manto stradale dopo i lavori in piazza.

“Siamo riusciti ad evitare la chiusura totale della strada e ad istituire il senso alternato, purtroppo non era possibile svolgere i lavori se non di giorno, per raccordare i livelli e risolvere il problema delle acqua piovana che aveva creato dei disagi alle attività commerciali adiacenti – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tagliaferri – la seconda parte dei lavori, dal lato di via Risorgimento, potrebbe essere svolta anche in orario notturno, se possibile già questa settimana”.