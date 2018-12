MANDELLO – Nuovo segretario a capo del Direttivo dello Spi Lega Del Lario, il sindacato dei pensionati della Cgil: si tratta di Chicca Zanetti pensionata dal Marzo 2018, in Cgil dal 1975 impiegata nella segreteria generale Cgil.

Nella sua quotidiana operatività ha affiancato ben cinque segretari generali. Ha inoltre garantito un fattivo impegno politico sul territorio per oltre 30 anni. Nel suo discorso al direttivo ha chiarito che intende porsi nell’affrontare il nuovo impegno con molta umiltà, “ho tante cose da imparare ma anche molta volontà di fare e di continuare a mettermi in gioco. Tra le priorità: reclutare nuovo volontari capaci di dare una mano per lo sviluppo della lega sul territorio. Ritengo inoltre particolarmente importante tessere proficui rapporti con le amministrazioni locali, le associazione e numerose realtà del territorio”.

Il neo segretario positivamente coinvolto i presenti nell’affermare a conclusione della breve presentazione che “la Cgil è la mia casa e ritengo di aver ricevuto da questa organizzazione molto di più di quello che ho dato con il mio lavoro quotidiano”.

Il Direttivo ha rivolto un saluto affettuoso ed un ringraziamento per l’impegno profuso a Giuliana Bettiga, la segretaria uscente, che ha guidato dapprima la lega di Colico, successivamente quella di Mandello con impegno e competenza.