MANDELLO – Si preparano diversi interventi sulle strade di Mandello per migliorare viabilità e sicurezza: in questi ultimi giorni, l’amministrazione comunale ha provveduto all’affidamento delle progettazioni di alcune opere pubbliche che vedranno la luce nei prossimi mesi. Lo rende noto l’assessore Andrea Tagliaferri.

Sul viale della Costituzione, all’altezza del sottopasso ferroviario, sarà realizzato un passaggio pedonale protetto per evitare che i passanti siano costretti ad usufruire come oggi della strada. Per questo intervento, fa sapere l’assessore, il comune si è interfacciato positivamente con RFI. L’incarico di progettazione è affidato all’arch. Alborghetti.

Sarà invece il geometra Ronchetti lo studio di progettazione del marciapiede in via della Carletta. “Puntiamo a mettere in sicurezza un passaggio molto trafficato, in particolare in discesa da San Giorgio”.

Si progettano anche due rotonde a raso agli incroci tra via Dante e via Nazario Sauro, tra via Dante e via Cesare Battisti, “infine – spiega l’assessore – andremo a sistemare anche piazza Sacro Cuore, davanti alla chiesa per creare un maggiore respiro tra la strada e l’area destinata ai pedoni”. In questo caso, la progettazione è affidata all’arch. Fontana di Mandello.