MANDELLO – Si avvicina la prima scadenza della tassa rifiuti a Mandello, fissata per il 16 maggio, e in questi giorni sono in fase di recapito gli avvisi di pagamento.

“Come già dallo scorso anno il pagamento del tributo dovrà essere effettuato mediante MAV presso qualsiasi sportello bancario – ricorda l’assessore comunale al Bilancio, Silvia Benzoni – La TARI è un’entrata interamente destinata a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti e nessuna quota del tributo può essere utilizzata per altri fini”.

Quest’anno però c’è una novità per i mandellesi ed è il Baratto Amministrativo che prevede la possibilità per i cittadini di offrire al Comune una propria prestazione di pubblica utilità anziché il pagamento della tassa, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali. Ovviamente è un’opzione che riguarda solo le persone in sofferenza economica, i destinatari del Baratto amministrativo sono infatti cittadini residenti maggiorenni con un indicatore ISEE non superiore a 5.500 euro e titolari di una propria posizione TARI per l’anno in corso non saldata.

L’esenzione/riduzione dal pagamento dell’imposta, ricorda l’assessore, è concessa per un periodo limitato e definito, per la sola TARI, non per altre imposte. “Questo intervento – prosegue Benzoni – permette di dare dare l’opportunità a persone in condizioni di difficoltà di poter onorare il proprio debito tributario attraverso attività lavorative al servizio della comunità”.

Le domande per poter essere ammessi alla procedura del Baratto amministrativo possono essere presentate consegnando l’apposito modello compilato, sottoscritto e completo della certificazione ISEE e della documentazione richiesta, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della prima rata Tari 2018 e quindi entro il 16 giugno 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Mandello del Lario.

Nel caso in cui l’importo totale delle richieste fosse superiore all’importo complessivo del Baratto amministrativo la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli. Il regolamento ed il modulo di domanda sono disponibili sul sito comunale. Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Mandello.