MANDELLO – “A Mandello in un passato non molto remoto, un noto personaggio politico appartenente alla attuale amministrazione comunale girovagava per le vie del paese alla ricerca di erbacce, sporcizie e buche sul manto stradale. Preciso e pignolo con la sua fotocamera riproduceva gli inconvenienti per poi denunciarli attraverso i media locali”.

Oggi, fanno sapere i Cinque Stelle, ci pensano loro ad inviare gli scatti “dell’incuria e l’abbandono che sono ritornati a fiorire nel nostro territorio” spiegano Giuseppe Iovino, Flavio Angeli e Aldo Gallo.

“A noi attivisti questa figura ci manca, ci piaceva, era preciso e puntuale, si batteva per avere il nostro comune più pulito, pertanto, anche se non saremo alla sua altezza, e senza la sua maestria, proveremo ad imitarlo”.