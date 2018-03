MANDELLO – Interessamenti ce ne sono stati, sono poco meno di dieci le manifestazioni recapitate in Comune a Mandello per la futura gestione del chiosco nella zona del lago e così, già dalla prossima settimana, l’amministrazione comunale invierà agli inviti a partecipare alla gara pubblica dove gli interessati potranno fare le loro proposte.

Il numero di partecipanti, inferiore a dieci, ha escluso dal procedimento la fase di estrazione che era prevista per il 24 maggio. Si andrà ora alla gara e tra una decina di giorni potrebbe già esserci il nome del nuovo gestore.

Il bando era stato emesso dal Comune a inizio marzo: in gara c’è la gestione per due stagioni, dal prossimo aprile fino al dicembre 2019, del chiosco ai giardini pubblici. Si parte da un base economica di 8 mila euro per l’intero periodo.

Il bando comprende l’obbligo di pulizia e vigilanza della zona limitrofa e dell’area giochi, la possibilità di posizionare ombrelloni o altre strutture temporanee nella zona antistante e l’obbligo di apertura dalle 9 della mattina alle 20. Il giorno di chiusura non potrà essere fissato nel weekend e neppure in occasione di eventi programmati dall’amministrazione comunale.