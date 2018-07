MANDELLO – Un nuovo strumento di promozione del territorio: il Comune di Mandello ha preparato una mini guida che raccoglie le informazioni utili, le attrattive e gli itinerari storici e montani.

“Sarà un modo utile per dare il benvenuto ai tanti turisti che sempre più frequentano la nostra cittadina, dando loro informazioni su cosa fare durante una visita sia a Mandello che nei dintorni” spiega l’assessore al Turismo, Silvia Benzoni.

Il Museo della Torre di Maggiana, San Giorgio e le altre meravigliose chiese, il museo della Moto Guzzi, il sentiero del Viandante, i percorsi della Memoria e le tante passeggiate anche brevi che si possono fare a Mandello.

“Un altro piccolo tassello che insieme all’aiuto di tutti potrà contribuire a rendere Mandello sempre più accogliente e turistica” prosegue l’assessore.

Tutte le attività ricettive ed interessare dall’accoglienza turistica, come tutti gli interessati, possono ritirarne copie presso la struttura 1 del Comune. La guida è stata predisposta in italiano ed in inglese.