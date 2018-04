MANDELLO – Grandi novità per i servizi estivi riservati agli studenti mandellesi: le iniziative promosse dal Comune, le parrocchie del territorio, la fondazione Carcano , la scuola paritaria S.G. Antida permetteranno di coprire tutto il periodo delle vacanze scolastiche, ad esclusione delle quattro settimane di Agosto.

Si parte con Mettiamoci in gioco della scuola S.G. Antida e con il Grest delle parrocchie S.Lorenzo e S. Cuore che copriranno il mese di giugno. Luglio vedrà la presenza dei progetti Luglio in Corso, Luglio in Allegria, Luglio Giovani e Luglio in Fondazione proposti dal Comune e dalla Fondazione Carcano.

“Di rientro dalle ferie, per la prima volta, siamo riusciti, con l’intervento della rete territoriale conciliazione famiglia lavoro, a coprire anche il periodo dal 27 agosto al 7 settembre – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – Un lavoro di squadra che va incontro alle necessità delle famiglie”.

LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA: