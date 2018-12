MANDELLO – La Moto Guzzi ancora protagonista a Mandello per un’iniziativa tutta natalizia: la rievocazione di uno storico mercato, con tanti figuranti e gli autocarri della mitica due ruote trasformati in truck per uno street food decisamente originale.

L’iniziativa è targata dal comitato promotore dell’annuale raduno dedicato agli amanti dell’aquila, simbolo della fabbrica mandellese.

A coordinare l’organizzazione è Adelio Compagnoni, in veste di ‘cuoco’, e con lui, ha presentato l’evento Vincenzo Renna, per trent’anni è stato presidente Aido e che per l’occasione ha vestito i panni del ‘poliziotto’ nella rappresentazione odierna.

“E’ il secondo anno che il Comitato organizza questa manifestazione per augurare buon Natale e buon anno ai mandellesi” ha sottolineato Riccardo Fasoli, sindaco e presidente del Comitato Motoraduno Guzzi.

Presenti all’evento anche tre decani mandellesi, da tempo in pensione dopo una vita di lavoro alla Moto Guzzi: Noe Compagnoni, Luigi Lanfranconi e Michele Zucchi, 91 anni il primo, 82 anni il secondo e 94 anni per Michele Zucchi.

Quest’ultimo è stato recentemente premiato con un encomio solenne dal Ministero della Difesa, per il suo servizio come artigliere nella Seconda Guerra Mondiale, sul fronte greco a Corfù e Cefalonia.