MANDELLO – Si avvicina la data dell’inizio dei lavori che per tre mesi incideranno sensibilmente sulla viabilità del centro di Mandello: l’11 giugno chiuderà infatti via Parodi, per gli interventi che riguarderanno la zona antistante a Piazza della Repubblica, e riaprirà il 6 di settembre.

“Il cantiere prevede due fasi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tagliaferri – inizialmente i lavori saranno attuati dagli enti gestori i che interverrà sui sottoservizi, poi inizierà l’opera di allargamento del piazzale con il posizionamento del porfido e il rifacimento dell’attraversamento pedonale di Piazza della Repubblica ad opera dell’amministrazione comunale”.

Via Parodi verrà chiusa, da un lato, dalla rotatoria con viale Combattenti, che sarà comunque fruibile per spostarsi verso la parte alta del paese e in discesa, dall’altro lato all’incrocio con via Cesare Battisti e via Risorgimento, entrambe accessibili, così come via Cavour. Durante il periodo dei lavori, sottolinea l’assessore, verranno comunque garantiti gli accessi pedonali alle abitazioni private, alle attività commerciali e gli attraversamenti pedonali.