MANDELLO – Ancora quattro mesi di attesa per l’appuntamento più aspettato dagli appassionati della due ruote: è in programma tra il 7 e il 9 settembre il nuovo Motoraduno internazionale Città della Moto Guzzi.

A Villa Lario, mercoledì pomeriggio, ne è stata presentata la 97esima edizione, le novità e le conferme di un evento che è nel cuore di ogni ‘guzzista’ e che ogni anno porta a Mandello migliaia di persone.

Novità, a partire dal patrocinio di Regione Lombardia attraverso l’Assessorato allo Sport e alle Politiche per i Giovani, conferme come i diversi eventi che animeranno la cittadina rivierasca nella tre giorni dedicata al marchio motociclistico noto in tutto il mondo.

Promotore del motoraduno è ancora una volta il Comitato costituito da gruppi, club, associazioni cittadine e di moticiclisti, guidato dal sindaco Riccardo Fasoli. “Quest’anno il programma lo presentiamo con anticipo rispetto al passato e andrà ad arricchirsi ulteriormente in queste settimane che ci separano dalla manifestazione. Abbiamo voluto fare rete con le realtà del territorio, allargando la collaborazione a nuovi motoclub”.

Non mancheranno gli ingredienti principali di questo evento, come la mostra delle moto storiche e da competizione che troverà spazio nella piazza del Comune che accoglierà bolidi come il Dondolino, il Condor, la C4v, la 350 o la bicilindrica 500 e la mitica 8 cilindri 500. Presente anche in questa nuova edizione la Custom Road, dove preparatori, meccanici e customizzatori saranno presenti con i loro stand, le moto da loro preparate e le loro parti speciali.

E non poteva mancare neppure la musica per vivere le serate al motoraduno per tutto il weekend: già confermati per il venerdì sera gli Scramble Cats, il sabato torna a Mandello il Dr. Feelgood di Virgin Radio e domenica i Mister No, che anticiperanno lo spettacolo pirotecnico sul lago, anche questo una riconferma delle passate edizioni.

La mostra storica sarà dedicata a Duilio Agostoni, uno dei personaggio più importanti della storia della Moto Guzzi. Meccanico, collaudatore e poi pilota nella squadra ufficiale, vincendo tra le altre la Milano Taranto, il campionato italiano 1953 e il gran premio di Francia nel campionato mondiale.

Infine la lotteria: la presentazione di mercoledì è stata anche l’occasione di svelare il primo specialissimo premio, una Moto Guzzi V7 III preparata appositamente per l’evento, realizzata con il contributo della Concessionaria Agostini di Mandello e una custom unica realizzata per il terzo anno da Arianna Crippa.

“Nel 2017 siamo stati sfortunati per la pioggia, ma lavoriamo ogni anno in vista del centenario e anche l’edizione passata ha permesso al comitato di accantonare circa 10 mila euro, così come l’anno precedente – ha sottolineato il sindaco Riccardo Fasoli – partendo in anticipo, non sappiamo ad oggi quale sarà l’organizzazione della Moto Guzzi, immaginiamo che anche quest’anno il museo aprirà nei giorni del motoraduno. Speriamo di poterli incontrare in queste settimane, la porta è aperta ad ogni tipo di collaborazione”.