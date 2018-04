LECCO – In occasione del 10° anniversario della morte di Mario Rigoni Stern, all’interno delle iniziative promosse per celebrare il 25 Aprile, il comune di Lecco per giovedì 19 aprile ha organizzato l’incontro con Giuseppe Mendicino, il suo biografo ufficiale: “E’ la maniera più bella per ricordarlo”.

Mario Rigoni Stern è uno dei maggiori narratori del nostro Novecento. Ha scritto libri memorabili come Il sergente nella neve, Storia di Tönle, Stagioni, Sentieri sotto la neve, Il bosco degli urogalli, e altri. Durante la Seconda guerra mondiale combatté con gli Alpini sul fronte francese, su quello albanese e su quello russo, partecipando alla tragica ritirata del gennaio 1943. Nel settembre dello stesso anno, dopo l’armistizio e l’occupazione tedesca, fu uno dei 600.000 soldati italiani che rifiutarono di aderire alla Repubblica di Mussolini, pagando quel no con venti mesi di prigionia nei lager tedeschi. La loro scelta di essere uomini liberi dietro il filo spinato venne denominata Resistenza disarmata.

Giuseppe Mendicino è considerato il maggiore esperto dello scrittore: nel 2013 ha curato per l’Einaudi “Mario Rigoni Stern. Il coraggio di dire no” e nel 2016 ne ha pubblicato la biografia, edita da Priuli & Verlucca, “Mario Rigoni Stern. Vita, guerre, libri”.

L’appuntamento è giovedì 19 novembre a Palazzo delle Paure, inizio alle ore 21.