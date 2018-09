VARENNA – Sarà inaugurata il prossimo venerdì, alle ore 21, al teatro parrocchiale di Varenna, la Targa Bronzea donata dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Comune della ‘Perla del Lario’ in occasione del Secondo Trittico di “Varenna, per navigare insieme nella storia, nell’etica e nell’arte”.

Mattarella nelle corse settimane ha inviato un messaggio di incoraggiamento e plauso al sindaco Mauro Manzoni, alla intera cittadinanza del Comune del centro-lago, agli eminenti relatori, ai partecipanti e al comitato organizzatore dei Trittici.

“Siffatto messaggio – spiegano dal Comune – ha costituito uno straordinario coronamento alle adesioni e agli encomi pervenuti da autorevoli figure e istituzioni pubbliche e private, civili e religiose, nonché da una molteplicità di ONG italiane e straniere, a vario titolo coinvolte nella celebrazione del 70mo dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana e nell’intitolazione della sala consiliare a Giorgio La Pira. La presenza dell’Arcivescovo di Milano Mario Delpini alle cerimonie ha conferito particolare lustro all’insieme degli eventi, così come la motivante e articolata lettera del Presidente CEI cardinale Gualtiero Bassetti”.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità per Il Settantesimo della Costituzione, la Presidenza della Camera dei Deputati e la Provincia di Lecco sono stati fra i più solleciti e calorosi patrocinatori e sostenitori del Trittico.

Il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Paolo Grossi, il Presidente della Fondazione La Pira Mario Primicerio, il Presidente di Religions for Peace Luigi De Salvia, la Rappresentante della APS Gianni Ballerio Maria Augusta Favali, i delegati delle maggiori Confessioni Religiose, presenti alla tre giorni lariana\orobica, hanno recato significativi contributi di pensiero e di opere al Trittico.

Ciò è avvenuto sia durante il seminario dedicato alla Sostenibile Utopia di Giorgio La Pira sia in altri momenti extra Varenna, come la visita meditativa alla tomba di Giuseppe Lazzati a Crevenna di Erba, l’incontro con gli allievi e il preside don Agostino Frasson della Cascina don Guanella di Valmadrera, la sosta alla Abbazia di Piona, l’ascesa all’Alpe Giumello, la visita al Museo della Civiltà Alpina e all’azienda storica Sanelli in Premana, il colloquio con studenti e docenti e dirigenti della Scuola CFPA di Piazzo Casargo.

Come ulteriore tributo alla rassegna varennese\lariana\prealpina, il Capo dello Stato ha voluto donare una speciale targa bronzea con cui solennizzare e ricordare i valori propugnati e illustrati prima, durante e dopo il Secondo Trittico.

La vasta risonanza sui mass-media e sui social nazionali\internazionali ha generato poi una sequenza di richieste al Comune e al Comitato Organizzatore per ottenere la piena disponibilità degli Atti Digitali del Secondo Trittico (audio-video-registrazioni).

Anche la storia e la descrizione della targa dedicata a La Pira (opera di Emanuele Iob artista lecchese, con fusione in bronzo della Antica Fonderia Artistica Battaglia della Famiglia Visconti di Modrone) sono state oggetto di numerose richieste da parte sia di operatori specializzati sia del pubblico.

“Sono state avanzate proposte quanto mai significative e affascinanti per impreziosire e illuminare le prossime edizioni dei Trittici – annunciano dall’amministrazione comunale – sono in corso le procedure per selezionare e affinare e avviare le inerenti operazioni protocollari e organizzative”.