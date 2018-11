LECCO – A dicembre arriva un altro evento targato Leggermente OFF: venerdì 14 dicembre alle ore 21 a Lecco in sala Ticozzi interverrà lo scrittore, scultore e alpinista Mauro Corona che presenterà il suo ultimo libro “Nel muro” (Mondadori). L’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è organizzato da Assocultura Confcommercio Lecco e dalla libreria Luigi Cattaneo di Lecco.

Nel fitto di un bosco sui monti dell’Italia settentrionale un uomo ritrova una baita appartenuta ai suoi antenati. Decide di ristrutturarla, per andarci a vivere e sfuggire così alla crudeltà del mondo che lo circonda.

Ma, mentre lavora, un colpo di piccone bene assestato cambia per sempre la sua vita. Dietro la calce, in un’intercapedine del muro, trova i corpi mummificati di tre donne. E si accorge che sulla loro carne sono stati incisi dei segni, quasi lettere dell’alfabeto di una lingua misteriosa e sconosciuta. Qual è la storia delle tre donne? Chi le ha nascoste lì? Qual è il terribile messaggio che quelle lettere vogliono comunicare? Mauro Corona, dopo anni in cui si era dedicato a forme più brevi, torna al romanzo vero e proprio. E lo fa con un libro che racconta la maestosità della natura e la cattiveria degli uomini.

Prima dell’incontro di venerdì 14 con Corona sono in calendario altri due eventi targati Leggermente OFF, il format individuato proprio per quelle iniziative che si collocano fuori dal canonico periodo della manifestazione Leggermente (organizzata nel mese di marzo da Assocultura Confcommercio Lecco e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, con la collaborazione di Camera di Commercio, Comune e Provincia di Lecco).

Giovedì 29 novembre sempre alle ore 21 spazio all’autobiografia “Ho scommesso sulla libertà” del Cardinale Angelo Scola, scritta insieme al giornalista lecchese Luigi Geninazzi. Scola e Geninazzi dialogheranno con Monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco, e Maria Laura Conte, direttrice Comunicazione Fondazione Avsi, sul palco dell’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco: la serata, a ingresso libero, è organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco in collaborazione con il Centro Culturale Alessandro Manzoni e con il sostegno della Camera di Commercio di Lecco, della Casa Editrice Solferino, del Centro San Nicolò e della Libreria Cattaneo.

Lunedì 3 dicembre alle ore 21 a Merate, presso l’auditorium di Piazza degli Eroi, ci sarà invece la presentazione del libro “Sicurezza è liberta – Terrorismo e immigrazione: contro la fabbrica della paura “, scritto dall’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti ed edito da Rizzoli; l’incontro, a ingresso libero e sempre organizzato da Assocultura, vede la collaborazione con il Comune di Merate e la partnership di Wow Che Cultura.