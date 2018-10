BOSISIO – Venticinque anni di successi e collaborazioni con i più rilevanti istituti di ricerca scientifica per Media Lario che festeggia i suoi primi 25 anni. Un traguardo importante coronato dalla rinnovata partnership con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che ha selezionato l’azienda di Bosisio Parini per lo sviluppo della tecnologia di integrazione ottica di ATHENA, il telescopio spaziale che sarà lanciato in orbita nel 2031.

Per celebrare gli importanti risultati ottenuti nei primi 25 anni di storia, Media Lario ha deciso di aprire le sue porte per uno speciale appuntamento con il mondo delle istituzioni e della ricerca.

Presenti all’incontro Fabrizio Sala, Vice Presidente e Assessore alla Ricerca di Regione Lombardia, l’Eurodeputato Massimiliano Salini, il sindaco di Bosisio Parini Giuseppe Borgonovo, il Presidente Nazionale del CNR Massimo Inguscio, il Prorettore del Polo di Lecco del Politecnico di Milano Manuela Grecchi e il prof. Luca Magagnin del Politecnico di Milano, il Presidente dell’INAF Nicolò D’Amico e il direttore di INAF Brera Gianpiero Tagliaferri, la Direttrice INAF IASF, Bianca Garilli, il Presidente di Univer Lecco Vico Valassi, il Consigliere Regionale Mauro Piazza e Lorenzo Riva Presidente di Confindustria Lecco-Sondrio. Presenti anche il responsabile scientifico di Media Lario, Oberto Citterio e il responsabile tecnologico di Media Lario, Giuseppe Valsecchi, che insieme hanno dato vita, nel 1993, al progetto di Media Lario.

A dare il benvenuto agli illustri ospiti è stato Jeff Lyons, CEO di Media Lario srl, che ha ricordato le preziose collaborazioni ottenute dall’azienda di Bosisio Parini: nel 1993 con ASI (satellite Beppo-SAX per l’astronomia a raggi X) nel 1995 con ASI e NASA (missione SWIFT) nel 1999 con ESA (telescopio spaziale XMM-Newton) nel 2010 con ASI (programma NHXM); nel 2013 con MPE (telescopio spaziale eROSITA), infine nel 2015 con ESA per il progetto ATHENA.

“Grazie per questa opportunità di conoscere meglio la vostra realtà, un’eccellenza di cui andare orgogliosi” ha sottolineato nel suo intervento il sindaco Giuseppe Borgonovo. Per l’Assessore Regionale Fabrizio Sala “Media Lario rappresenta il modello virtuoso di un’azienda che fa ricerca e che la finanzia attraverso il proprio lavoro”.

“Sono doppiamente felice di essere qui oggi – ha commentato l’Eurodeputato Massimiliano Salini, ricordando il suo incarico come relatore del Programma Spaziale Europeo – L’Europa investirà fondi importanti nella propria strategia spaziale e l’Italia ha giocato finora una partita pionieristica”.

Il presidente del CNR, Massimo Inguscio, ha rimarcato il lavoro svolto da Media Lario, ricordando il ruolo della ricerca “che stimola la tecnologia e ci proietta verso il futuro”. Forte l’intesa tra l’azienda e il Politecnico di Milano, iniziata fin dalla nascita di Media Lario, come ricordato dal Prorettore Manuela Grecchi e dal prof. Luca Magagnin. “L’astrofisica moderna e le sue scoperte sono in grado di migliorare le nostre vite – è intervenuto il Presidente dell’INAF Nicolò D’Amico – ATHENA è una delle missioni più impegnative e il ruolo di Media Lario è di grande rilievo”.

Venticinque anni di grandi successi che Confindustria ha voluto premiare con una speciale targa per Media Lario. “Sono momenti come questi che mi rendono orgoglioso di rappresentare le industrie lecchesi” ha sottolineato il presidente di Confindustria Lorenzo Riva.