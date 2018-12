CALOLZIO – Pomeriggio culinario domenica al Monastero del Lavello, con il Christmas Show Cooking delle due Top Chef, Cinzia Fumagalli (vincitrice dell’ultima edizione) e Fabiana Scarica.

La Sala Volta del Monastero si è trasformata per un pomeriggio in una vera e propria cucina dove Cinzia, Fabiana e un giovane aiuto cuoco hanno proposto un raffinato menù natalizio.

In tanti hanno voluto assistere all’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale all’interno del calendario di Natale: oltre ad apprendere nuove ricette e qualche trucco del mestiere, i presenti hanno potuto assaggiare le delizie cucinate dalle due Top Chef.

Due antipasti, un primo, un secondo e un dolce nello speciale menù natalizio proposto, dove Cinzia e Fabiana hanno ‘riunito’ Nord e Sud senza stravolgere la tradizione.

Ecco i piatti proposti: per cominciare un’insalata di rinforzo con verdure sbollentate, missoltini e carne salata; una terrina di broccolo romano con sarde e agrumi; come primo piatto ravioli di grano saraceno con pecorino, salsa di minestra ‘maritata’ e trippa di baccalà; come secondo invece uno stracotto di maiale, indivia e melograno; per chiudere un dessert a base di nocciole, cannella e sorbetto di ribes.

Buon appetito!

GALLERIA FOTOGRAFICA