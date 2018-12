MERATE – La notte di Natale apre al pubblico il presepe della parrocchia Sant’Ambrogio di Merate, allestito come da tradizione nella cappella adiacente al piazzale della chiesa parrocchiale.

Un grande castello con un ampio arco in mattoni a vista che dà spazio sullo sfondo a un paesaggio innevato e un cielo stellato, facendo da cornice alla rappresentazione della Natività. Numerosi, come da tradizione, i personaggi in movimento (pastori, falegnami, contadini…) che avvicendandosi nei vari scorci fedelmente ricreati fanno visita alla grotta di Gesù Bambino.

I volontari, guidati da Carlo Arlati, con grande maestria hanno realizzato anche per il 2018 una rappresentazione unica, che rispecchia la più antica tradizione dei presepi. Si ringraziano per la generosa collaborazione e dedizione Gianluigi Bosisio, Pietro Sesana, Giulio Perego, Carlo Sesana.

Il presepe sarà aperto dalla notte di Natale fino al 13 gennaio 2019 tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 18.