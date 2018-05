MERATE – Sabato 12 maggio alle ore 9.00, presso l’auditorium Villoresi del Collegio Villoresi San Giuseppe di Merate, si terrà il Congresso di Primavera del Distretto Lions 108Ib1 Italia.

Presieduta da Governatore Franco Guidetti, la riunione coinvolgerà i circa 250 soci Lion delegati dagli 85 Lions Club del Distretto Lions 108Ib1; faranno gli onori di casa il Presidente della Quarta Circoscrizione Giacomo Caruso, il Presidente della Zona A Maria Elisabetta Raggi e il Presidente del Lions Club Merate Chiara Cogliati. E’ prevista la presenza delle Autorità locali.

Il Distretto 108Ib1 comprende le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio, Varese e parte della provincia di Milano – Alto Milanese; ne fanno parte circa 2500 Soci suddivisi in 85 Club. A sua volta il Distretto 108Ib1 fa parte di Lions Clubs International, la più grande associazione di servizio umanitario nel mondo con i suoi 1.400.000 Soci presenti in oltre 210 nazioni; “La Fondazione del Lions Clubs International, che interviene a sostegno dei Lions Club locali in caso di calamita naturali e per l’attuazione di progetti umanitari di particolare importanza, è costantemente giudicata la migliore tra le organizzazioni no profit in termini di percentuale di distribuzione dei fondi raccolti, percentuale che si avvicina al 100%”.

La riunione affronterà diversi temi, molto importanti, tra cui l’elezione del Governatore, che presenterà le proprie linee programmatiche, del Primo Vice Governatore e del Secondo Vice Governatore per l’annata lionistica 2017/2018. Verranno pure eletti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e si voterà per la candidatura a Direttore Internazionale del Lions Club International per il biennio 2020-2022 di un socio del Distretto.

Il Governatore Franco Guidetti terrà la sua relazione morale con l’andamento del Distretto e le attività svolte per raggiungere gli obbiettivi dell’annata lionistica 2017/2018.