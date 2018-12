LECCO – Il Natale arriva e gli ambulanti se ne vanno: una situazione surreale quella che sta accadendo al Villaggio di Natale a Lecco, in un clima tutt’altro che festoso.

Alcuni operatori hanno già lasciato le loro casette vuote, altri sono in procinto di andarsene e giovedì il malumore è esploso nella tensione tra standisti e organizzatori del mercatino di Piazza Cermenati.

Pochi i visitatori, ancor meno gli acquisti, soprattutto durante la settimana fanno presente alcuni commercianti e nei giorni scorsi ci sono state le prime “diserzioni” con la chiusura di due casette proprio all’ingresso del villaggio natalizio.

La defezione, da quel che si apprende, avrebbe messo in difficoltà gli organizzatori e acuito l’insofferenza degli ambulanti rimasti, già provati, come abbiamo potuto apprendere sul posto, da precedenti contrasti con la direzione dell’evento.

Così, giovedì, altri operatori hanno smontato le loro bancarelle e fatto i bagagli nel nervosismo generale. I rappresentanti di Italia in Tour, vincitori per la prima volta del bando indetto dal Comune, nello stesso pomeriggio hanno cercato di porre rimedio alla situazione radunando tutti gli ambulanti, nel tentativo di frenare le partenze.

La maggior parte di loro pare convinta a restare, almeno per ora. L’impressione è che la ‘miccia’ non sia del tutto spenta. Sebastiano Speziale, presidente di Italia In Tour, ha rassicurato che sono stati trovati già nuovi operatori per subentrare nelle prime due casette rimaste vuote.

La cosa certa è il rammarico degli stessi ambulanti, alcuni di loro giunti da fuori provincia, altri invece lecchesi e per questo ancora di più amareggiati.