LECCO – “Non abbiamo potuto parcheggiare per tutto il giorno fuori da casa nostra, a causa di un mercatino, peccato che non si sia vista una bancherella“.

La segnalazione è giunta da più di un residente di via Magenta, nel rione di Germanedo, dove nella giornata di ieri, domenica, doveva svolgersi un mercatino a cura della società Eventi New Generation di Merate Srl.

Per l’occasione, come da prassi, il Comune di Lecco ha emesso un’ordinanza di divieto di sosta dalle 9 alle 19 nel tratto di via Magenta antistante a Piazza V Alpini, peccato che domenica la strada sia rimasta letteralmente vuota, sia di auto che di bancherelle, come abbiamo potuto verificare di persona.

Contattata, la società organizzatrice del mercatino ha spiegato di aver inviato al Comune di Lecco la disdetta dell’evento la scorsa settimana, per via delle avverse previsioni meteo. Circostanza confermata da Palazzo Bovara, dove, con tutta probabilità, dev’esserci stato un disguido di comunicazione tra gli uffici.