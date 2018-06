LECCO – E’ stato battezzato “Tutta un’altra cosa…” il mercatino dell’usato e del riuso creativo che si sta svolgendo in piazza Garibaldi. Sfortuna o presagio? Già, perché se ieri sera, venerdì, in piazza Garibaldi, l’illuminazione pubblica avesse funzionato, sarebbe stata davvero “tutta un’altra cosa”.

Indubbiamente improbabile poter visitare il mercatino, a cura dell’Operazione Mato Grosso della provincia di Lecco (con il patrocinio del Comune di Lecco), a luci spente.

Per gli espositori, non è rimasto che sfoderare la celebre “arte di arrangiarsi”, recuperando candele e torce elettriche per illuminare quel poco che è bastato le proprie bancarelle dove sono stati esposti libri, vestiti, oggettistica, antiquariato, piccoli mobili e arredi restaurati con i ragazzi delle scuole superiori di Lecco.

Stesso problema per i visitatori molti dei quali, armati di smartphone, hanno acceso la provvidenziale funzione “pila” così da poter sbirciare la marce.

L’evento dura fino a domenica e c’è chi, giustamente, auspica che “venga posto rimedio alla mancata illuminazione. Sarebbe un peccato per gli organizzatori non poter sfruttare la parte serale a causa di un fastidioso disguido”.