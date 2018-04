MANDELLO – Cielo velato, temperature non propriamente primaverili, ma il Mercato Agricolo di Mandello ha preso il via ufficialmente questa mattina, domenica, nel migliore dei modi e con una buona partecipazione.

Alle 11, come da programma, alla presenza dei rappresentati di Coldiretti e di numerosi mandellesi, si è svolto il tradizionale taglio del nastro affidato al sindaco di Mandello Riccardo Fasoli affiancato dal vicesindaco nonché assessore al Commercio Serenella Alippi.

“Questa iniziativa – ha dichiarato il sindaco Fasoli – nasce dalla volontà dai coltivatori e allevatori mandellesi ma anche dai cittadini, ed ha come obiettivo quello di promuovere i prodotti e le prelibatezze del nostro territorio e la filiera corta. Credo sia molto importante per tutti essere vicini al territorio e conoscere chi produce la materia prima e i nostri prodotti.

Quindi il sindaco ha concluso: “Il Marcato Agricolo, con la bella stagione, verrà spostato in zona lago con l’intenzione di coinvolgere la cittadinanza ma anche i turisti e, ovviamente ci sarà un ricambio di tipologie di prodotti e di produttori anche in base alla stagionalità. Vista la grande partecipazione possiamo dire di essere partiti con il piede giusto e l’auspicio è quello di continuare su questa strada”.

I rappresentanti di Coldiretti dal canto loro hanno dichiarato: “Si tratta di un momento di aggregazione, un’iniziativa importante sia per le imprese che per la cittadinanza. Ringraziamo il comune di Mandello per ospitarci, ricordando che dopo questa giornata inaugurale, il Mercato Agricolo si svolgerà la seconda domenica di ogni mese, dalle 8 alle 13, dando spazio alle imprese mandellesi e della Provincia Lecco al fine di valorizzare le produzioni di grande qualità del nostro territorio”.